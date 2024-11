"Želim da se zahvalim našem kapitenu Branku Laziću, on je bio jako bitan za ovu pobedu, sa svojom odbranom i pojavom na terenu. Daje sjajan primer svojim saigračima", dodao je Sferopulos.

"Nisu dali koš poslednja dva i po minuta, igrali smo dobru odbranu jedan na jedan i dobro pomagali. U napadu smo bili pametni, trojka Kalinića i dobra igra u napadu Nedovića u završnici su bile jako bitne", kazao je on.

"Pomešana su osećanja, zadovoljan sam igrom, momci su bili vrlo koncetrisani tokom nedelje, poslušali su pripremu utakmice i opravdali moje poverenje u njih. Bila je otvorena utakmica do samog kraja, nerešeno do dva minuta do kraja. Igrači Zvezde su pokazali svoje iskustvo da odu na liniju za slobodna bacanja i tu steknu lake poene. Treba da učimo iz ovih stvari, u poslednjoj četvrtini smo promašili dosta otvorenih šuteva. Imam ogromno poverenje u momke, izaći ćemo jači iz ovih utakmica", naveo je Barać.