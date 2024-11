Krilni centar je na kraju meča imao bacanja, prvo je promašio, pa je na 3.8 sekundi do kraj odlučio da odbije loptu od obruč i tako je vrati u posed svog tima! To mu je pošlo zarukom i rival je ostao nasamaren i bez prilike da uputi poslednji šut

Istu stvar je Moneke uradio početkom decembra 2023. protiv Crvene zvezde u slavlju rezultatom 87:85, pa je sada samo podsetio na to.

Tim iz Baskije je inače do slavlja došao pošto je stigao minus 14, pa ispustio plus 16 i na kraju u meču sa blizu dvesta poena došao tek do skora 3-4, koliko ima i rival.