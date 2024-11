"Rekao sam u najavi da igramo protiv tima koji imaju igrače sa ogromnim iskustvom, neki igrači imaju u Evroligi, neki u evrokupovima. Vođeni su sjajno od strane mog kolege Golemca, spremali smo se i za Bertansa, koji nije igrao, a odličan je šuter. Što se tiče zadataka, mislim da je bilo korektno. Problemi su u prvom poluvremenu bili u napadu, nismo prepoznavali promenu odbrane, ali kada smo potom odigrali sa dva pasa i više, to je bio drugačiji tim totalno. Čestitam mojim igračima na više nego zasluženoj pobedi. Hvala ljudima koji su došli i bodrili ekipu kao i uvek do sada", rekao je Obradović.

„To će ostati tajna za sva vremena. Šalu na stranu, ja ceo život pokušavam i najsrećniji sam kada mogu da dam šansu da svi igraju, nema većeg zadovoljstva od mene. Navijači Partizana znaju košarku, drago mi je što su skandirali Balši, on zaslužuje da igra. Ja sam to rekao igračima, Balša je na tri gostovanja koja smo imali protiv Spartaka, Zadra i Studentskog centa, bio najbolji igrač. Drago mi je što je publika na njegovoj strani. Moja je obaveza da igračima koji dolaze iz povreda, da im pomognem. Pričam i o Vašingtonu i Majku, mi nemamo vremena da treniramo. Ja mogu da pričam sa igračima, da se ljutim. Evo koliko je sati, sutra u pola 12 treba da budu ovde, moramo da spremamo meč sa Barsom. Ne mogu da im dam slobodan dan kao posle Pariza. Duplo je kolo, u četvrtak taj trening ni na šta ne liči, pripremaš detalje za Milano. Treba da pripremimo to za meč protiv Barselone, da doktori odrade posao. To uopšte nije lako. Svaki igrač je bitan. I ovi koji izlaze iz povreda, ko je u manjem treningu. Treba biti strpljiv. Znate kakva je situacija, žao mi je što je Mitar Bošnjaković bio bolestan, bio bi u timu večeras i igrao bi. Mi nismo ni na trećini sezone, četvrtina je sezone tek, o tom potom“, objasnio je Obradović.