„Imale smo malo dana priprema da nova generacija oseti tim, ali svaki taj dan je proveden na način da se svaki minut iskoristi i na terenu i van terena, da grupa što brže oseti važnost tima, a ne pojedinca, i pojedinca kome je samo važno da se što bolje uklopi u tim. Nije bilo nimalo lako to uraditi. Veoma je teško preći iz epizodne u glavnu ulogu na velikoj sceni, posebno sa igračicama koje izuzetno malo igraju u klubovima, a to je slučaj sa nama. Evo imamo primer Nevene Rosić o kojoj će svi da pišu i njenim trojkama na ovoj utakmici, ali ona u svom klubu igra između 5 i 10 minuta, a za seniorsku reprezentaciju svoje države igra ovako. I nije jedina, ali je interesantna danas, jer će svi pričati o tim trojkama koje je šutirala 5-5 u jednom trenutku. Uspele smo da stignemo do dve vezane pobede i to je bio naš današnji dogovor. Posle lepe utakmice u Beogradu, ova nije bila toliko lepa, jer je uvek teško dobijati u nizu utakmice kod kuće i na gostovanju. Uradile smo to ovoga puta i čestitam svojim košarkašicama. Bitno je da je posao odrađen do kraja – zaključila je selektorka Marina Maljković.