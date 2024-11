"Javnost to ne zna, ali Dražen i Doris su jedno kratko vreme bili u ljubavnoj vezi", ispričala je Biserka o vezi košarkaša i čuvene pevačice Doris Dragović.

Nije poznato kada je bila u vezi sa Draženom Petrovićem niti koliko je to trajalo, ali se pretpostavlja da je bilo kratko jer nikada javno nije pričala o tome. Splićanka čije je pravo ime inače Dorotea, u skladnom je braku sa vaterpolistom Marijom Budimirom, dok je pre braka bila dovođena u vezu sa mnogim poznatim ličnostima tog doba.

Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu ispričao detalje njihovog odnosa. Žabac je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan, daleko pre braga sa Svetlanom Ražnatović, potpuno "poludeo" za pevačicom.

Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su negde upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sedi sa njim u separeu", rekao je on.