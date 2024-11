Košarkaš Partizana Frenk Nilikina izneo je svoje utiske o dosadašnjem boravku u beogradskom klubu.

U emisiji "Oni vole Srbiju" na "TV Arena sport" Nilikina je govorio o svojoj košarkaškoj karijeri, dolasku u Partizan, saradnji sa Željkom Obradovićem, navijačima crno-belih i brojnim drugim temama.

Reprezentativac Francuske otkrio je kako se oseća u crno-belom dresu.

'Dobro se osećam, uzbuđen sam. Pre svega mislim na navijače, dvadeset hiljada ljudi na utakmicama koji nas podržavaju, zajedno pevaju. Bodre tim da pobedi, a s druge strane navijaju da protivnički tim izgubi. To je fantastično, ljudi ovde imaju strast prema ovom sportu. Sada još više uživam što sam deo Partizana. Uzbuđen sam i nadam se da ćemo imati dobru sezonu''.

Još jednom je potvrdio da ga je Partizan želeo i prošlog leta.

''Bio je to dobar i brz razgovor. Ove godine još i brže u odnosu na prethodnu. Prošle sezone možda nisam mogao da u potpunosti sve razumem, jer sam želeo da se vratim u NBA ligu, to je bio moj prioritet. Kada sam to Željku rekao prošle godine, razumeo je, smatrao je da sam u pravu. Ovog leta smo ponovo razgovarali, situacija je bila drugačija, ali je razgovor bio skoro isti. Rekao mi je zbog čega me želi u Partizanu i šta možemo da postignemo zajedno. Brzo se sve izdešavalo, odvojio sam neko vreme da razmislim posle tog razgovora, ali nisam se previše dvoumio. Prihvatio sam i sve se na kraju realizovalo''.

Starsport

Imao je i druge ponude, ali zbog trenera Željka Obradovića je izabrao Partizan.

''Čuo sam da su još neki klubovi želeli da im se priključim, a kada je došlo do razgovora sa Partizanom, osetio sam da je to mesto gde ću biti prihvaćen i gde me ljudi žele. Kada si igrač, mnogo je bitan taj faktor''.

Pred utakmice ima poseban ritual. Pušta navijačke pesme grupe JNA i trudi se da ih nauči kako bi se maksimalno povezao sa navijačima Partizana.

''Priznajem da na dan utakmice pustim navijačke pesme kod kuće da se motivišem. To su sve pesme Grupe JNA. Kada čujem te pesme, osećam atmosferu, zamišljam kako se navijači zagrevaju i pripremaju za utakmicu. To je za mene motivacija pred utakmice. Nositi dres Partizana i igrati u Areni ili Pioniru čini me ponosnim", kaže Nilikina i dodaje:

"Dokle god budem bio ovde, maksimalno ću uživati u ovom iskustvu''.

Iako njegov tim ne beleži dobre rezultate u Evroligi, Nilikina veruje da će uspeti da se domognu plej-ofa elitnog takmičenja.

''Do sada se nismo pokazali u Evroligi kako smo želeli, ali treba naglasiti da je ovo potpuno nova ekipa. Treba nam vremena da se upoznamo, da se naviknemo na takmičenje, da naučimo kako se igra Evroliga, jer je za neke od nas to novo iskustvo. Takođe, treba vremena da upoznamo Željka, da shvatimo šta želi da vidi od nas igrača na terenu", kaže Francuz i ističe:

"Vidim Partizan u plej-ofu i verujem da ćemo bar dotle doći. Biće teško, ali imamo osećaj da je sa ovim momcima u ekipi sve moguće. Imamo sjajne momke u ekipi, iz tog razloga su moja očekivanja ovakva''.

Imao je i važnu poruku za navijače Partizana.

''Navijači Partizana, hvala vam na podršci. Hvala vam što ste tu, što ste strastveni i uvek spremni. Jako ćemo trenirati i potruditi se da ova sezona bude što bolja'', rekao je Nilikina.

Kurir sport