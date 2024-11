"Zaista jesam jer znam šta je unutra i mogao sam da očekujem ovako nešto. Moram da kažem, prvi put otkako sam trener zaista me je sramota ove igre. Moram da se izvinim navijačima za ovaj sramotan pristup meču. Imate dva razloga. Jedan je što mislimo da smo previše dobri, arogantni smo i potcenili smo protivnika. Drugi je što možda nemate kvalitet da uradite ono što ste ranije radili u Evroligi. Ali treća stvar vam uvek ostaje, da možete da se borite. Da se borite za svaku loptu. Svake godine je tako i zato nas ljudi poštuju. Ovo je druga ovakva utakmica. Pariz i ovaj meč, to je ista stvar. Šetamo. Kada smo imali polaganje, kao i protiv Pariza, to je zaista, zaista sramota za mene kao trenera. Ja zaista ne znam kako ćemo nastaviti ovako. Da prvo čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Ali ovakav pristup evroligaškoj utakmici? Pa koliko igrača je dobilo odmor protiv Dižona, da bismo imali punu snagu da sada jako skočimo na nekoga. Koliko smo imali skokova? Na evroligaškom nivou? Da imate toliko nepotrošenih faulova? Nije to ni blizu visokom nivou", rekao je besni i razočarani Saša Obradović.