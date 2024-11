Filip Petrušev i Crvena zvezda - dobitna kombinacija. Videlo se to na utakmici protiv Monaka u Monte Karlu, koju su crveno-beli rešili u svoju korist rezultatom 98:90.

Sa ovom pobedom Crvena zvezda napravila je krupan korak ka gornjem domu Evrolige, pokazavši da ima ambicije da se plasira u plej-of najjačeg klupskog košarkaškog takmičenja u Evropi. Trijumf nad jednom od najskupljih i najkvalitetnijih ekipa kakva je Monaka i to prvi put u gostima od 2018. godine, pokazuje karakter i pobednički duh tima sa Malog Kalemegdana.

Igrala je Crvena zvezda čvrsto i odgovorno u odbrani, raznovrsno u napadu. U takvoj konstelaciji snaga prednjačio je Filip Petrušev koji je prosto bio nerešiva enigma za košarkaše Monaka i njihovog trenera Sašu Obradovića . Može stručnjak skupocene ekipe iz Monte Karla da priča da ga je sramota partije njegovih izabranika i odnosa prema utakmici, ali to jednostavno nije tačno. Košarkaši Monaka nisu mogli da dođu do izražaja, usled fantastične partije svih igrača Crvene zvezde.

- Jako bitna pobeda za nas! Fenomenalno drugo poluvreme u odbrani, pokazali smo put kojim treba da idemo u nastavku. To je to. Nema opuštanja, imamo još jednu utakmicu u ocom duplom kolu. Došli smo po dve pobede i idemo da to i ostvarimo.