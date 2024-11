Slušaj vest

Nisu uspeli košarkaši Partizana da prekinu crni niz u Evroligi, a bili su veoma blizu toga, pošto je večeras u rasprodatoj Areni odigrana jedna od najzanimljivijih utakmica ove sezone.

Posle velike drame, potpuno neočekivane, košarkaši Barselone su slavili rezultatom 87:79.

Nakon utakmice, na konferenciji za medije, trener Partizana Željko Obradović je rekao:

- Čestitam Barseloni na pobedi. To je iskusan tim i zato su završili utakmicu kako su želeli, zahvaljujući svom iskustvu - rekao je Željko na početku svog izlaganja.

Upitan je Željko o tome šta je rekao svojim košarkašima posle užasne druge četvrtine.

- Možda im nisam ništa rekao, kao što kažete. Posao trenera je da pripremi utakmicu. Ovde ništa ne ide parcijalno, da li sam nešto pre utakmice ili posle rekao. Moj pomoćni trener je utakmicu i zadatke postavio tako da su igrači aplaudirali. Shvatio sam iz toga da je sve jasno, da ne moram ništa da objašnjavam. Otvorili smo dobro, pa smo u situaciji gde imamo jedan faul kao tim dozvolili da se vrate. Ostao sam bez tajm-auta da bih to sprečio, pa smo u drugoj četvrtini pet minuta igrali bez toga. Apelovao sam da zbog ovih ljudi i sebe samih i treba da se vrate i uspeli su, ali zašto nisu uspeli, na minut i 25 imamo dva faula bonusa, a mi smo primili tri poena. Iskustvo ili neiskustvo, možemo da pričamo o tome, sve se svodi na ovo što smo rekli. Pričam i pričaću, sve pokušavam da uradim dobro za tim. Zavisi sve od njih kakvu imaju koncentraciju - rekao je Željko.

Otkrio je Obradović šta je sa Vanjom Marinkovićem, koji je preskočio večerašnju utakmicu.

- Vanja se ušinuo zbog hladnoće u dvorani na poslednjem treningu, ne znam da li će moći do petka da se osposobi za utakmicu. Odlučio sam se da Mitar počne utakmicu, pravio je neke greške i on, ove što sam pominjao, ali je pokazao hrabrost i želju i sve dok bude tako i sa 18 godina će imati šansu da igra. On sve to ima u sebi, a kroz utakmice će dobijati dozu pameti i iskustva da u situacijama nekim odreaguje bolje nego što jeste.

Uspeli su crno-beli da nadoknade veliki minus, ali na kraju ipak nisu imali snage za trijumf.

- Tim kad radi i kad se bori, to je druga slika. Ova publika je jedna od tih stvari, koja ih je bodrila i u najnegativnijim momentima. Naravno da ti je žao kad imaš ovakvu podršku, a to se dešava. Karlik je nešto pričao o našim problemima u napadu, imamo ih jer ishitreno reaguje. I večeras smo tražili da to igra timski, nekad je izgledalo lepo, nekad loše, ali suština je kad odigraš loše u napadu da trčiš u dobranu.

- Kad sam 1991. seo na klupu, bila je teška situacija, nije bilo godine kada nije bilo teške situacije. Naravno da rezultati nisu onakvi kakve smo očekivali, ja nastavljam da radim kao što sam i uvek radio i do ove utakmice. Ovo je deveta utakmica, na četvrtini smo. Šta nam ostaje, da vraćamo filmove sa utakmice, ne verujem da ćemo to raditi, nešto ćemo analizirati za pripremu za Milano, da probamo sa ovim igračima koji nisu u formi, znaju oni to, i baš je lepo da pominjemo primer ovih koji se bore - rekao je Obradović i dodao: