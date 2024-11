Sreten Radović ne sudi regionalnu ABA ligu već više od tri godine, baš zbog toga što je imao niz štetnih odluka na račun Crvene zvezde i to godinama. Bez obzira na to, ostao je da sudi u Evroligi, kao iskusan i sudija od zadatka. Takozvani "specijalac" koji je spreman na sve.

"Sreten Radović je crnogorskoj, regionalnoj i evropskoj javnosti, poznat i po čuvenom slučaju “Afrodita”. Bila je to čuvena akcija policije Crne Gore nazvana po istoimenom noćnom klubu, kada je trag otišao i do dvorane Morača, tačnije do KK Budućnost, ali i do Sretena Radovića, košarkaškog sudije iz Dubrovnika. Spekulisalo se u medijima da je Radović ucenjen snimkom eksplicitne sadržine iz hotelske sobe u Hiltonu, pišu listovi "Borba" i "Vijesti".