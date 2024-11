- Bitno je da je Zvezda sada ozbiljan evropski tim! To je moj utisak. Milo mi je da ima i dosta naših, srpskih igrača. Zvezda je po tome jedan od retkih timova u Evroligi koji temelj gradi na domaćim košarkašima.

- Asvel i Žalgiris su bile žestoke krađe! I to je velika sramota. Očigledno je. To svi vide, ali ih izgleda baš briga... Ne vredi... Mislim da je i poštene ljubitelje košarke bilo sramota posle one režiji protiv Asvela. Ono sinoć i onaj lopovluk protiv Žalgirisa je očigledan primer kako se otima čista pobeda jednom klubu, zarađena pošteno na parketu.