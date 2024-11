Shodno tome, javnost u Srbiji se pita kakva je uloga Dejana Bodiroge kao predsednika u Evroligi i koliko je on moćan kao autoritet na tako važnom položaju. Vladimir Cvetković dotakao se u razgovoru za Kurir Dejana Bodiroge i njegovog uticaja na dešavanja u Evroligi, koja lošim suđenjem diskredituju to takmičenje.

- Ne može tu ništa da se uradi. To je privatno takmičenje. Tu ništa ne pomaže. Podrške od Bodiroge nema. Mislim da je i on nemoćan, da ništa ne može - rekao je Vladimir Cvetković, a onda nastavio:

- Nema tu šta mnogo da se kaže. Bodiroga je nasledio takvo mesto. Strašno je da se ništa ne pita, da je uticaj Bodiroge nikakav. Da li je mogao nešto da uradi, promeni, ili ne, ne znam... Ovo uvođenje kluba iz Emirata u ABA ligu, sa ciljem da se dođe do Evrolige, to je van bilo kakve pameti... Bez obzira što sve plaćaju. Putovanja su teška, posebno za igrače koji su mnogo opterećeni, jer igraju tri takmičenja. Igraš Evroligu, svaki drugi dan putuješ i igraš, onda ti dođe ABA liga i zamisli let od pet ipo sati do Dubaija i nazad. To je neverovatan napor - objasnio je Cvetković.