- Ako Lundberg ima šut 0/7, Karlik Džons 6/16, Vošington 1/6, Sterling Braun 2/7, Tajrik Džons 2/8, to su pet stranaca koji su šutirali ukupno 11/44, ili 25%. Pa, ne može pet stranaca toliko dobro plaćenih da šutira 25%, pa šta možeš da očekuješ?! A nije Barselona toliko jaka, videćete da neće biti među prve četiri ekipe - rekao je Đurović za "Arena sport".

- Neke je dirnuo doček za Pantera, koji je dobio poklone, ali ja ne mislim tako. Ja sam malo iznenađen, jer šta je on osvojio sa Partizanom da bi dobio takav doček? Kada se Lesor bude vratio u dvoranu u Atini za 5 ili 10 godina, pozdraviće ga navijači, jer je osvojio titulu prvaka Evrope i titulu u Grčkoj, čak i da ništa više posle toga ne osvoji. A šta je Panter uradio? On je najveći krivac što Partizan nije otišao na F4 zbog onog incidenta sa Ljuljom - rekao je je Đurović.

- Biće to rovovska bitka. Ne znam da li će se Bolomboj oporaviti. On je neophodan Zvezdi, kao i Nedović, koji ima mana, ali je jedini u Zvezdi koji može sam sebi da kreira šansu i da 'izmisli koš', da li kroz prodor ili trojkom. Nedović protiv Partizana posebno dobro igra. Ako se bude oporavio, mislim da je tu Zvezda blagi favorit. Bez Bolomboja Zvezda nije ozbiljan evroligaški tim, nije za prvih šest. On daje snagu u reketu, eksplozivan u skoku, Zvezda bez njega nije ista ekipa - zaključio je Đurović.