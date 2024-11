Kada je osvojio prvu MVP nagradu u ligaškom deu sezone mnogi su smatrali da centar Denver Nagetsa neće moći da ponovi takvu sezonu, a on je svake godine sve bolji.

U međuvremenu je tri puta bio MVP ligaškog dela sezone, jednom MVP finalne serije i jednom je predvodio tim iz Kolorada do titule - istorijske, prve za franšizu. Na tom putu mu je saigrač Majkl Porter Junior koji nije mogao da veruje kada je dobio odgovor kako je to Nikola Jokić napredovao iz sezone u sezonu.

"Pričao sam sa njim u teretani nakon jedne utakmice, bilo je čudno. Sećam se njegove prve MVP nagrade i od tada je bio sve bolji i bolji. Pitao sam se kako postaje sve bolji? Pitao sam ga i on je bio u fazonu: 'Vi momci radite, ako postajete bolji i ja postajem bolji'. To pokazuje njegov način razmišljanja. Nastavlja da radi na svom telu, umu. Nastavlja da se razvija u lidera i sve što možete da kažete o početku sezone, o tome šta je sve uradio do sada je istorijski", rekao je Majkl Porter Junior.