"Ne, za mene je sve to nekako počelo dok sam bio u NBA. Samo prema tome kako su se stvari odvijale, imao sam uspešne prijatelje koji nisu bili košarkaši, i zainteresovao sam se da vidim šta rade i kako su izgradili svoj uspeh i čime se bave. A mnogi od njih su investitori u nekretnine i vlasnici biznisa. I kako je vreme prolazilo, provodio sam više vremena s njima i, znaš, pitao ih, hej, možete li me naučiti ovo i pokazati mi kako ste uradili ovo ili ono? I izgradili smo odnose i oni su mogli da mi pokažu šta su radili, kako su to radili, koje su greške napravili. I samo sam učio, nekako sam se bavio biznisom od otprilike 2016. godine, i izgradio sam mnogo odnosa. Odnosi zaista pomažu".

"Mislim, što se tiče saveta, rekao bih da bih se vratio na to da imaš dobar tim, dobre ljude oko sebe koji pokušavaju da postignu isto što i ti, bilo da je to košarka, biznis ili nekretnine, šta god da pokušavaš da postigneš, okruži se ljudima koji su stručnjaci ili stvarno dobri u toj industriji. Postavi ciljeve i na kraju, šta god želiš da uradiš, to je ostvarivo ako imaš prave odnose i ako si u stanju da sastaviš plan kako želiš da to postigneš, trebalo bi da bude moguće. Sve se svodi na to koliko će ti vremena trebati da to postigneš".