"Bio sam u Grčkoj, u Pireju. Išao sam na trening. Kada sam čuo prve vesti, nisam ih najbolje ni razumeo, nisam shvatao šta čujem ili verovatno nisam želeo da je to istina. Ali kada sam došao u klupski salon, sve mi je bilo jasno. Nisam mogao da verujem da se to događa. Kasnije sam saznao detalje" otkriva Paspalj.

Da je Duda u tom momentu bio selektor Draženu, do nesreće ne bi došlo, ubeđen je Paspalj.

"Dražen je u tom trenutku bio deo reprezentacije, imao je obaveze u reprezentaciji i kao deo tima morao je do kraja da ostane s ekipom. Neshvatljivo mi je da je otišao sam. Znam samo da ga Duda nikad ne bi pustio samog. Tu nema nikakve dileme. Sve ostalo je uticaj sudbine i to je teško objasniti. Nažalost, prerano nas je napustio. Ne znam šta bih više mogao da kažem. Prerano i baš glupo", ističe proslavljeni as.