"On to govori poslednje četiri godine. Majstore, gde si bio poslednjih 15 godina? Nije te bilo briga jer si radio u inostranstvu. Mislim da je licemerno da on na to upozorava sada, kada je tu i kada je video iz prve ruke šta se događa. Mi to znamo poslednjih 15 godina, a šta su to on i svi drugi veliki treneri napravili po tom pitanju? Šta su napravili da na bilo koji način daju podsticaj i mladim trenerima i mladim igračima? Ta mi tema nije baš najugodnija jer mislim da ne možeš da imaš dva različita aršina kada pričaš o nečemu", kaže Paspalj.