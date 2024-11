U podkastu "Man to Man" je govorio o svom dosadašnjem iskustvu, a istakao je i jednu činjenicu koju je malo ko znao.

"Tokom moje prve godine u Barseloni i to kada nisam igrao dobro, agent mi je rekao da bi bilo dobro da odem na draft. Pitao sam se kako je moguće da odem tamo kad ne igram dobro u Evropi", rekao je Vezenkov.

"Jokić me je zvao, još 2016. godine, daleko pre nego što je postao trostruki MVP, nije bio superstar. Rekao mi je da me Nagetsi žele. Čak me je zvao i trener Meloun. Ipak, ja sam odustao, bio sam nesiguran 20-godišnjak. Nakon mojih igara u Evropi, oni su izgubili interesovanje. Nekad se pitam kako bi bilo...", rekao je Vezenkov.