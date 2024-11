''Partizan je zasluženo pobedio, ali ja želim da pomenem sliku koja se godinama gleda u Baru - kada na parket izađu deca da pozdrave svoje ljubimce. Naravno, više je to zbog igrača Partizana nego zbog nas, ali to je realnost i ponosni smo što smo izgradili imidž da nezavisno od toga da li smo izgubili ili dobili, dočekamo svakog rivala prijateljski'', rekao je Pavićević u uvodnom izlaganju, a onda počeo da hvali goste.

''Rekao sam i prvi put kada je Željko Obradović dolazio u Bar, da je on najveći evropski trener svih vremena. Njegov dolazak u Bar uvek budi posebne emocije ne samo kod publike, pa i kod mene - celi život sam u košarci i od sveg srca mu želim da se vrati na one pobedničke serije. Ne sumnjam da će do njih doći. Kako njemu, tako i Partizanu želim sve najlepše, kako u Evroligi, tako i u AdmiralBet ABA ligi'', naglasio je Pavićević.

''Reči Željka Obradovića imaju težinu. Ko to ne shvata, to je njegov problem. Ja Željka pratim i mogu da kažem da smo i prijatelji. Kako se mi trudimo da ih dočekamo u Baru, oni se sigurno duplo više trude da nas dočekaju u Beogradu. Svaka reč Željka Obradovića ima težinu, meni to mnogo znači, jer znam da to nije rekao iz kurtoazije, nego onako kako misli. Delim mišljenje sa njim, mislim da će ova ekipa u skorije vreme igrati bolje i da ćemo se ravnopravno upustiti u borbu za opstanak sa ekipama iz donjeg dela tabele i da ljudima ovde obzbedimo ovakve spektakle i u narednim godinama'', zaključio je trener Mornara.