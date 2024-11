Slušaj vest

Sa Nikolom Jokićem jedan od najboljih timova na svetu, bez Nikole Jokića najgori u istoriji. To je opis Denvera koji nije samo stvar koja se vidi golim okom. Pokazuju to i brojke koje su objavili američki mediji. Sve to govori koliko je Srbin nezamenljiv u sastavu Nagetsa.

Radi se o ofanzivnom rejtingu tima. Sa Nikolom na terenu ta brojka je 125,8 i to je prema njihovim podacima najviše u istoriji. Bez njega - 86,3. Pogađate, to je broj koji je najgori u istoriji najjače košarkaške lige na svetu. Kako to izgleda na parketu? Tako što Jokić zbog porođaja supruge nije igrao na prethodna dva meča, protiv Nju Orleansa i Memfisa i oba meča je Denver rutinski izgubio.

Nije Jokić bez razloga trostruki MVP NBA lige i verovatno svi u Denveru jedva čekaju da se Natalija porodi i da vide Nikolu što pre na terenu, jer bez njega nikako ne ide. Ulogu lidera trebalo je da preuzme Džamal Marej koji je nestao sa terena i koji se žestoko muči bez Srbina.

Kako mu uspeva da iz godine u godinu podiže nivo igre? To ga je pitao i njegov saigrač Majkl Porter junior koji se takođe nije proslavio u mečevima bez Nikole. "Pričao sam sa njim u teretani nakon jedne utakmice, bilo je čudno. Sećam se njegove prve MVP nagrade i od tada je bio sve bolji i bolji. Pitao sam se kako postaje sve bolji? Pitao sam ga i on je bio u fazonu: 'Vi momci radite, ako postajete bolji i ja postajem bolji'. To pokazuje njegov način razmišljanja. Nastavlja da radi na svom telu, umu. Nastavlja da se razvija u lidera i sve što možete da kažete o početku sezone, o tome šta je sve uradio do sada je istorijski", rekao je Porter.

Izgleda da je od najvažnijih igrača tima samo Jokić shvatio šta je potrebno da bi se opet napala titula, a to je da unapređuješ svoju igru bez obzira na sve. Marej, Porter i pojedini saigrači izgleda to nisu shvatili...