“Što se tiče Partizana, tokom karijere nikad se nisam susreo sa situacijom da neki tim toliko promeni ekipu tokom leta i prilično je teško sve to uštimovati, ali nema sumnje da trener, kao što je Željko Obradović, to može da uradi”.

“Teško je pričati posle prvog derbija o nekoj prekretnici sezone. Zvezda je blagi favorit prvenstveno zbog forme i igara u Evroligi, ali to ne znači da će lako pobediti utakmicu. Naprotiv, to može biti mač sa dve oštrice. Partizan zna da je uloga favorita na večitom rivalu, zbog činjenice da se igra pred njihovim navijačima. Upravo ovaj faktor može da dovede do toga da crno-beli znatno rasterećenije uđu u ovu utakmicu, a onda znamo da Partizan to može da iskoristi. Ne mislim da je serija poraza Partizana nešto katastrofalno po njih jer gotovo niko nije naneo lagan poraz Željkovom timu, već su sve to bile utakmice na jednu ili dve lopte. Svaka od tih situacija mogla je da prevagne i na njihovu stranu i nadam se da će im se to vratiti”.