"Malo se plašim, jer svakoj crnoj seriji mora da dođe kraj. To je već nešto što zakon verovatnoće može da menja. Ne mora ovoga puta, naravno, ali to je jedino čega se plašim. Zvezda trenutno igra na nivou, zna da je izgubila utakmice koje je imala u svom džepu, zna da nije igrala slabo. Od jedne briljantne utakmice u Monaku do poraza od mnogo lošijeg protivnika, mislim da im to neće biti smetati. Takođe, čak i da je jedna ekipa mnogo bolja od druge, u večitim derbijima nikada nije bilo presudno, što iz ličnog iskustva znam", kaže za "Informer" Slavnić.