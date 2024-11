"Kad je u pitanju derbi, nikad se ne zna. Zato je sport interesantan jer nije predvidljiv. Stvarno bi Partizanu to bio povratak u život, ali objektivno favorit je Zvezda jer se igra kući, u boljem je momentu, pred svojom je publikom, dato je 1.000 karata navijačima Partizana. Očekivanja su velika, i od jedne i od druge ekipe. Imaju dobre budžete, imaju velike trenere. Željko Obradović je neko ko ima rezultate. Devet puta je osvojio Evroligu. To je neponovljiv rezultat za trenera u bilo kom sportu", rekao je Vujošević.

"Stvarno su ti rezultati u Evroligi ispod očekivanja. Ali, ja sam od kad se on vratio u Partizan smatrao neprijateljskim gestom prema tom klubu pokušaj upoređivanja one generacije na primer kad smo ušli u Fajnal for sa Kecmanom i ove generacije. Niti je nama protivnik bio ovaj tim, niti je ovom timu protivnik Partizan, nego na primer Zvezda i ovi drugi sa kojima igraju. I vidim po ovim mrežama. Stavljaju me u prilično nezgodnu situaciju. Ko je bolji trener za Partizan, pa ovo pa ono. To mislim da ne rade navijači Partizana nego ovi drugi. Najbolji trener za Partizan je Željko Obradović. I da razjasnimo jednom – on je bolji trener od mene", poručio je Vujošević.