To će za Aleksića biti veliki povratak u Železnik jer je od 1994. do 1998. sa puno uspeha igrao za Pantere i 1997. osvojio Kup Jugoslavije.

Sada već iskusni trener karijeru je započeo u Austriji gde je radio kao prvi trener ekipe Eurotek, a potom prelazi u švajcarski Union Neuhatel. Od 2007. do 2009. godine bio je pomoćni trener Albe iz Berlina i sa njom se plasirao u Top 16 fazu Evrolige i osvojio je jednom ligu i jedanput Kup. Aleksić se potom se vratio u Švajcarsku gde je između ostalog radio i kao selektor selekcije do 20 godina. On 2013. preuzima kormilo seniorske selekcije Švajcarske sa kojom beleži brojne uspehe uključujući i senzacionalnu pobedu nad favorizovanom Rusijom.