"Ne mogu baš sada da se setim dal je to bila Prva Srpska ili Prva B liga. Vratio sam se ja u Slobodu i nakon koledža, kao i pred odlazak u Poljsku. Od tada pa do danas ogromna je razlika u Košarkaškoj ligi Srbije. Evidentan je veliki napredak u organizacionom smislu, ali i po pitanju kvaliteta. Liga se, koliko se ja sećam, pre igrala nekako lakše. Sada se igra mnogo tvrđa i brža košarka, tu su kvalitetniji igrači i prijatno sam iznenađen nivoom domaćeg prvenstva", priča Malešević.

"Dosta igrača bi ostajalo da igra kući, u Srbiji, da je taj finansijski momenat bio bolji pre sedam, osam, deset godina. Sada vidim da su veća ulaganja i to je dobar znak. Što veća ulaganja, veći je i kvalitet i to se već primeti. Ako se KLS nastavi razvijati u ovom smeru, mislim da će liga biti jedna od boljih u Evropi. I zaista, ponavljam da me svi shvate ozbiljno, stvarno to mislim. Kod nas ima kvaliteta, dobrih i talentovanih košarkaša", kaže krilo Užičana i nastavlja: