„Iskreno, lepa hala. Nadam se da će biti publike, da će biti lepa utakmica. Došli smo ovde po pobedu, došli smo da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo što je najbitnije i spremni smo za tu utakmicu. Odradili smo dovoljan broj treninga da budemo spremni za to što nas očekuje i mislim da svi jedva čekamo; utakmicu. Jedini problem je što stalno ima novih ljudi koje je potrebno uvesti u sistem, ali opet to su iskusni igrači kojima nije potrebno mnogo. Danci igraju izuzetno agresivno, ne boje se nikoga što su pokazali u prve dve utakmice i ne smemo da ih potcenimo, pobedili su Gruziju koja je dobra ekipa. Opet, sve je do nas i mislim da moramo da kontrolišemo tu utakmicu od početka“ – rekao je Ognjen Dobrić.