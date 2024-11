- Imamo najviše ciljeve i verujemo da je trenerska promena bila ključna da se stvari prodrmaju, da se tim koncentriše i da ponovo izgradi navike potrebne da se takmiči sa evroligaškom elitom. Bila je to neverovatno teška odluka, pogotovo kada se uzme u obzir koliko dugotrajan odnos imamo. Saša je bio više od trenera, on nas je vodio ka nekim od najvećih pobeda, ali nas je vodio i kroz velike izazove. Zaslužuje istinsko priznanje za svoj rad, naročito zato što smo triput u nizu igrali plej-of Evrolige i ostvarili istorijski plasman na Fajnal for 2023. To nasleđe će zauvek biti deo Sašine i klupske istorije. Sad je najvažnije da pokažemo pravi stav i borbenost na terenu, da igrači daju sve od sebe. Dugoročno, želmo da dovedemo trenera koji je ne samo trener, već i strateg sa vizijom koja će odvesti ovaj tim na vrh. Još smo u ranoj fazi diskusije sa potencijalnim kandidatima, rano je govoriti o imenima.