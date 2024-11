"Sa psihološkog i mentalnog prilaza, ušli smo u meč sa velikim samopouzdanjem. Posle toga smo posustali i da izmišljamo neke napade koje nismo trenirali. Napravili smo previše izgubljenih lopti, 16, što je previše. U prvom poluvremenu smo imali samo četiri. Ponestalo je i snage, jer je potrošnja bila velika. Svi njihovi spoljni igrači su jaki i agresivni u skoku. Imaju taj karakter, ali i odbrana u tranziciji. Za nas je najvažnije da smo pobedili, ali je isto tako važno i da vidimo kako se igrači razvijaju jer nemamo mnogo mogućnosti da radimo sa njima, kao i da reaguju na instrukcije i zadatke koje pred njih postavljamo pre utakmice. Tražili smo specijalne situacije, da ne idemo u detalje i to smo ispoštovali. Važno je da su igrači želeli da to urade i to je dobar znak za ono što nas očekuje u narednoj godini", zaključio je Pešić.