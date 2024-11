- Bez Bolomboja Zvezda je izgubila čvrstinu, sa Petruševom je dobila čvrstinu, ali moraju da se uključe drugi igrači. Kalinić se toliko troši na odbranu da on prosto čak i napadački pokušava na neku basket školu da ugura tu loptu. To ne ide, onda je sve teže. To je domino efekat. Kad nemate podršku i zajedništvo u sportu, trpi svaki pojedinac i izgleda lošije nego što jeste. Zvezda je doživela sportski šamar, pedagošku meru. Samo je važno da se izvuče iz ovoga, da nauči lekciju. Ima još mnogo da se igra, tek je 11. kolo, ali Zvezda u ovom trenutku nema kvalitet da u bilo koju utakmicu uđe kao favorit, prepotentno. To sam govorio i kada je dobijala. Večeras su hteli da dokažu da su mnogo bolji od Partizana i izgoreli su u toj želji - počeo je priču Milutin Aleksić, pa dodao: