"Nije bio manjak motivacije, već veliki pritisak. Bili smo nekako favoriti, a to nije lako. Ako pogledate neke prethodne utakmice, vidite da imamo veliku volju da pobedimo, ali zbog pritiska nismo donosili prave odluke. Mislim da je to razlog.Sve počinje od toga jer smo želeli da dobijemo utakmicu. Zbog tog pritiska nemaš dovoljno mentalne čvrstine i onda ne donosiš dobre odluke. To moramo da popravimo i to je moja odgovornost. Rekao sam to već", poručio je Sferopulos.