Srbija je ubedljivo savladala Dansku u prvom duelu drugog “prozora” FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Kopenhagenu (72:52) i na korak je do plasmana na Evrobasket.

“Bila je to stvarno prelepa utakmica. Od početka smo bili disciplinovani i organizovani, napravili smo 29:6 u prvoj četvrtini i tu značajnu razliku održali do samog kraja. Zahvalio bih se publici koja je došla u velikom broju, to su naši ljudi iz dijaspore… Uvek je lepo nositi grb Srbije. Naš cilj je da se pobedom protiv Danske u nedelju u Beogradu i zvanično kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo i da se mirno spremimo za sledeće leto.”