- I dok stojim u svojoj kući traže mi ličnu kartu uz obrazloženje da ne smem ni da očistim kola i da zatvorim garažu jer je "POLICIJSKI ČAS". Još jednom da ponovim ovo je zabrana kretanja, a očigledno ta zabrana kretanja se odnosi i na to da nemate pravo oprati i očistiti auto! Sramota dokle ovo maltretiranje ide i gde je granica - zaključio je Varda.

- Gledao sam snimak nekoliko puta, koliko god Tomašević kaže da nije bilo namerno, znam da je bilo namerno. Da sam zakasnio bio pola sata sa dolaskom u bolnicu da ne bih preživeo jer je hematom rastao. Dosta jak udarac je bio. Razlozi? Ne znam, to on zna. Nikada nisam udarao sa leđa, uvek sam išao direktno - rekao je Varda u podkastu "Jao Mile".

- Znate svi kako je kada se ode u Ameriku pa budeš ruki pa te teraju da radiš sve i svašta, to neko maltretiranje. E pa ja sam bio ruki u Partizanu tri godine, to neko maltretiranje je trajalo dok se nije dogodio klik u glavi. Pobio sam se sa trojicom igrača. Prvo sa jednim, pa drugim, pa trećim. Posle su svi govorili da sam lud, ali dobio sam to neko poštovanje, tačnije prestalo je maltretiranje – objasnio je Varda.