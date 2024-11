On smatra da bi bila sramota da igrač poput Jokića karijeru završi sa samo jednom NBA titulom.

On ističe da su takvi košarkaši retki i da Denver mora da bude svestan toga.

"Ako osvoji samo jednu titulu, biće to sramota s obzirom na to koliko je dobar. Kada sam bio generalni menadžer i imao Stefa Karija, bio sam neizmerno zahvalan što u timu imamo takvog igrača. Mislim da Denver isto tako gleda na Jokića. Ali uz to dolazi i pritisak, jer imate takvog igrača, nadate se, barem 10 godina", rekao je Majers i dodao: