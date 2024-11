"Podeliću jednu priču sa Evropskog prvenstva koje je Srbija igrala u Pragu i Berlinu 2022. godine. Srbija je imala slobodan dan posle večernje utakmice. Ostao sam malo sa strane posle utakmice i prišao mi je selektor Pešić, vidno nervozan. Rekao je: "Ne znam šta više da radim, Jokić je čitavu ekipu odveo u teretanu, on to praktikuje, vuče tu naviku iz NBA. On isto veče posle utakmice ide u teretanu, a to mi pomera ceo program." Iznenadio sam se, nisam mogao da verujem", rekao je Sedlaček i dodao: