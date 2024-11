Slušaj vest

Najbolji igrač Monaka, Majk Džejms, otvoreno je govorio o svom odnosu sa čuvenim košarkaškim trenerom Etoreom Mesinom.

Džejms je u sezoni 2018/19 nastupao za Milano i prosečno beležio 19.8 poena i 6.8 asistencija po meču. Bio je zadovoljan svojim statusom u "Gradu mode" sve dok na mesto trenera nije postavljen Mesina.

Prema rečima Džejmsa Mesina mu je prilikom jednog razgovora rekao da računa na njega i da će imati ozbiljnu minutažu, a onda mu je iznenada "zabio nož u leđa".

"Rekao sam agentu da želim da pričam sa Messinom. Pozvao me je na telefon. Prva stvar o kojoj smo pričali bila je da li želi da ostanem u Milanu. Jer, ako ne želi, bolje je da idem. Rekao sam mu da mi kaže direktno, da ne uvija ništa. Bilo je to u junu. Tada mi je rekao: ‘Sve je okej, samo dok budeš radio ono što kažem i igraš najbolje što znaš’. To mi je bilo okej", počeo je priču Džejms.

Pred sam početak sezone dobio je poruku da može slobodno da potraži novi klub.

"Bio je avgust i još smo bili na odmoru. Išli smo na ostrvo Bora Bora da proslavimo ćerki rođendan. Dobio sam mejl, a onda poruku od svog agenta. Pitao me je da li sam pogledao mejl. Kada sam mu rekao da nisam, odgovorio mi je da bi trebalo. Pitao sam se zašto bih to radio sada. Otvorio sam mejl i to nije bio mejl od njega, već od generalnog menadžera Milana koji mi je rekao da bukvalno neću imati ni jedan jedini minut i da treba da tražim novi klub", otkriva as Monaka i dodaje da je bio spreman da ostane u Italiji, čak i po cenu da ne bude u sastavu.

"Razmišljao sam šta da radim, jer je već bilo jako kasno i svi klubovi su već imali popunjene rostere. Pomislio sam kako je najbolje da se vratim u klub, jer nemam drugu opciju, a i želeo sam novac. Nisam hteo tek tako da izađem iz ugovora, jer sam primao dotad najveću platu u svojoj karijeri. Hteo sam da se vratim u Milano i kažem im da želim da ostanem. Uživao sam na odmoru i onda sam morao da se vratim".

Na kraju je završio u CSKA iz Moskve.

"Ja sam stara škola, mnogo sam se družio sa starijima kao klinac. Ako hoćeš da kažeš nekom nešto, onda to uradi pravo u lice. Ne iza leđa. Ja sam takav, ako imam nekom nešto da kažem, reći ću mu bez ustručavanja. Nije mi normalno to što ljudi rade, pričaju o tebi iza leđa, šalju poruke. To mi je užasno. To je odlika ljudi koji nisu odrasli. Moraš da budeš čovek. Ako si muško, reci mi u lice šta imaš. Ne moramo da se svađamo, samo da pričamo", kaže Džejms i dodaje:

"Mogao je da postavi tako i kaže mi da ne smatra da možemo da sarađujemo, da nije siguran u naš odnos. Bilo bi mnogo poštenije i tada bih lakše našao drugi tim. Da mi je to rekao u junu, ne bih tražio ni dolar, već bih gledao druge opcije. Ali, pošto se sve desilo u avgustu, naravno da smo imali problem".

Kurir sport/J.M/Basetballsphere