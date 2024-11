- Bio je januar i tim je igrao odlično. Ulazili smo u avion i dobio sam poruku od majke. Rekla mi je da je pozovem. Kada sam je pozvao, saopštila mi je da mi je deda preminuo. Nisam bio dobro. Ja sam ime dobio po svom dedi. Sutradan sam pričao sa Itudisom i rekao mi je da mogu da idem kući kada god poželim. Ali, rekao je, da zavisi od njega, rekao bi mi da odem kada budemo imali pauzu u februaru. Ali tada je bio treći ili četvrti januar. Sećam se da smo imali utakmicu u četvrtak, a da je sahrana bila u subotu. Čekao sam papire jer je let bio u petak, ali nije bilo odgovora. Generalni menadžer tima je kontaktirao sa mnom, ali sam mu rekao da je trener rekao da mogu da idem kada god želim. Rekao mi je da moram da odradim dva treninga da bih igrao na utakmici, što je značilo da imam 36 sati, a let od Moskve do Portlanda je veoma dug. Nije me bilo briga za utakmicu, ali sam igrao i povredio sam se. Imao sam svađu sa trenerom, pravu eksploziju, a sahranu sam gledao preko interneta - ispričao je Džejms, a prenosi "Sport dog".