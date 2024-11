"Pokušavao sam da osvojim Evroligu, igrao sam za Olimpijakos i imao sam dve šanse na Fajnal-foru dve godine zaredom. Zahvalan sam za dve godine u Atini sa tim saigračima, trenerima i proveo sam lepo vreme tamo. Janis Sferopulos, moj sadašnji trener, pozvao me je i pitao me je za moju situaciju, ali u tom trenutku nisam znao šta ću da radim, čekao sam da vidim šta želi Olimpijakos. Znao sam ako ne bude ništa od toga da moram da nastavim dalje i da vodim računa o mojoj porodici i sebi", rekao je Kenan.

"Hteo sam da pobedim i da imam još jednu šansu da osvojim Evroligu. Hteo sam izazov, tim koji je on hteo da sastavi, verujem u ideju koju on ima. Kada vam trener dopusti da budete kakvi ste i da igrate svoju igru sa timskim zamislima, teško je tako nešto odbiti. On mi je rekao sve ciljeve i sve što želi da postigne i moju ulogu u tome, hteo sam da dođem ovde i da uradim nešto sa Crvenom zvezdom što dugo nisu uradili, a to je da se vratimo u plej-of i da pokušamo da osvojimo Evroligu", poručio je Amerikanac.