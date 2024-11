- To je to. Ništa se nije promenilo... Izgubili smo 35 razlike, možeš misliti što smo Jokić ili ja dali neke poene. Izgubili smo 35 razlike brate, nije bitno kako sam ja izgledao, niti bilo ko drugi. Ovo je do tima!

- To je samo energija, disciplina, koliko želiš... To nismo imali večeras. Da li je to problem? Mislim da je samo večeras, duga je sezona, imamo živote i van košarke. Bili smo u Los Anđelesu, odseli smo tamo, bio je fokus, a sada ga nije bilo. Nije ovo do trenera, nije do akcija, nije do nas. Pogledaćemo i analiziraćemo, ali moramo da imamo energiju. To se dešava. Bili smo s druge strane i videli smo i tu stranu, sada smo izgubili - zaključio je Džamal Marej.