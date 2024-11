Grant i Nekić na terenu su proveli po 33 minuta i za to vreme upisali identičan broj poena - 26, uz valorizaciju od 36 indeksnih poena.

Specifična situacija, ali to ništa ne menja u našem konceptu redovne rubrike MVP kola. Za zvanični sajt KLS izjave su dali najbolji među najboljim u domaćem šampionatu prethodnog vikenda.

"Ništa nije moguće bez njega. Izuzetno sam uzbuđen i blagosloven zbog ove nagrade. Samo želim da se zahvalim svima i napomenem da to ne bih mogao da uradim bez mojih saigrača. Uz moj prošlogodišnji koledž tim, ovo je najbolja ekipa i trener sa kojima sam sarađivao. Cenim što delim teren i prolazim kroz dobro i loše zajedno sa njima. Mnogo mi se sviđa Srbija, izuzetno cenim ligu i njen kvalitet".

"Nisam uopšte ni razmišljao o tome, sve do juče kada su mi rekli da bih mogao poneti titulu najkorisnijeg igrača kola. Ipak, najvažnija mi je pobeda tima. Mnogo će nam značiti, jer smo u dubokom kanalu sa rosterom i generalno situacijom u klubu. Lepo je biti najkorisniji igrač kola, ali, generalno, više volim da pobedim utakmicu", iskren je Nekić, koji nam je u nastavku opisao i rad sa, u Srbiji malo poznatim trenerom, Milanom Popićem:

"On je moj omiljeni trener koga sam ikada imao, a imao priliku da radim sa mnogim stručnjacima. Odnos koji imam sa tim čovekom je totalno na drugačijem nivou. On stvarno voli košarku, voli da radi sa nama. Svaki normalan čovek bi se u ovakvoj situaciji pokupio i otišao kući, ali ne i on. Veruje u svakog igrača, sa svakim radi, svakome želi da pomogne. Takvih trenera je stvarno malo. Ja sam oduševljen njim, kao i ostali momci. Radimo i napredujemo i mislim da ćemo od utakmice sa Tamišem ići samo na gore. Vidi se napredak u našoj igri".