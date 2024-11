Najmočniji košarkaški agent Evrope Miško Ražnatović gostovao je u podkastu "Best in Class", a dotakao se mnogih tema.

- Kada je Jam Madar napustio Partizan, shvatili su to lično. Desi se jednom u deset godina da klub to shvati lično. Očekivali su više podrške od mene jer sam Srbin. Da sam imao priliku da im pomognem a da ne ugrozim interese svog klijenta, sigurno bih to učinio, ali to nije bilo moguće. Moja dužnost je da se brinem o interesima igrača, bez obzira na posledice... I, iskreno, nije me briga - rekao je Ražnatović.