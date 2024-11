- Ne znam šta je bio ključ, iskreno. Igrali smo dobro, odbrana je bila dobra, ali su imali dosta ofanzivnih skokova. To što smo dobili meč, ne znači ni da smo igrali odlično, moramo da radimo bolji posao, budemo fokusiraniji i da bolje pokrivamo, da se bavimo detaljima. Koliko smo bili blizu da to uradimo tokom celog meča? Ni blizu - rekao je Jokić posle meča.

- Rasel je uvek taj koji igra dobro i donosi energiju sa klupe, ali je i Džulijan Strouter bio dobar i Diandre Džordan je bio dobar... To mora da bude nešto normalno. Da ne bude sad, pa tek opet za pet utakmica i to ne samo od rezervnih igrača već od svih igrača - zaključio je srpski as.