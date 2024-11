Pričao je i o Džoelu Bolomboju za koga kaže da bi ga "sutra najurio iz kluba" da se on nešto pita!? (sreća pa se valjda ne pita, jer je Bolomboj najbolji igrač crveno-belih).

Dohvatio se i navijača, a po njegovom "stručnom mišljenju" 20.000 Zvezdinih navijača u Areni je luđe od 20.000 Partizanovih i "svako ko poznaje košarku može to da potvrdi".

Tako mu je kriva redakcija Kurira što je ukazala na njegove "stručne analize" zbog kojih je postao predmet podsmeha na društvenim mrežama i u javnosti, a to ga nije pokolebalo da nastavi da iznosi svoje "objektivno" mišljenje.

- Zvezda će biti ispred Partizana u Evroligi. Može da se desi treću stvar da promašim, a to je da Zvezda, ipak, ovako kako je krenula ne uhvati plej-of, pa čak da ne uhvati ni plej-in. Partizan sigurno neće ući nigde. On je ispao. Zvezda je sada na prekretnici, nekoliko šansi je propušteno. Partizan je ovom pobedom više naudio Zvezdi nego što je pomogao sebi. Sebi je pomogao što je pobedio derbi posle toliko vremena, zato što je prestižna pobeda, rivalska pobeda, propagadna pobeda itd. On će sada da naređa nekoliko uzastopnih poraza., Olimpijakos Panatinaikos i taj težak raspored i da padne na samo dno - rekao je Anđus.