"To je veoma bitan faktor, kada se bacaš na ničiju loptu i to daje energiju celom timu i na tome radimo jer imaju specijalne vežbe za to. Nije to slučajno jer agresivnost je nešto na šta se podstiče i ovo nije bilo lako, a mi sutra uveče imamo trening jer već u subotu imamo utakmicu, a tek u petak imamo slobodan dan jer posle toga idemo u laktaše jer je proces trening i nije ovo lako moramo da vodimo računa o svemu i sitnim povredama i Vanja je odradio dva treninga i igrao dosta večeras i on kao kapiten unosi energiju bez obzira na neke promašene šuteve, kao što sam rekao Pokuševskom sve su bili dobri šutevi i kada si sam nastavi da šutiraš. To je to. Odavno sam pričao da ja živim u svom svetu i da me okolo ništa ne dotiče i to pričam igračima. Svako ima pravo na mišljenje i da u ovom svetu sa sajtovima ikomentarima ljudi moraju da žive od nečega. Svi znaju sve i svi će da analiziraju sve. Ja se bojim svojim timom, svojim igračima i nikada nisam dozvolio da neko utiča na mene i moj tim. Molim sve prijatelje koji ponekada dođu da me to ne zanima jer ja nisam u tom filmu".