"Mislim da problem nije bila odbrana. Mislim da smo samo prestali da igramo, stali smo sa loptom ofanzivno, igrali često "jedan na jedan"... Kada radite takve stvari to stvara lošu atmosferu jer su četvorica preostalih igrača na terenu nezadovoljna. Na sve to igrate najgore moguće u odbrani. Mislim da kod nas nije bio problem odbrana ili napad, problem je bila glava. Nismo imali dovoljno koncentracije, odlučnosti i strasti da zatvorimo utakmicu. Nismo imali jednu glavu, jednu glavu koja bi razmišljala! Potreban vam je mozak na terenu! Košarka je kao šah. Morate da imate mozak, morate da razmišljate: "ako ne krene plan A, prelazimo na plan B, ako ne ide plan B, onda plan C". To je lančana reakcija. Ali ako ne znamo šta da radimo jer nismo fokusirani, nemoguće je da se takmičimo na ovom nivou!. Odbrana je posebna priča, gde karakter i koncentracija dolazi do izražaja", rekao je Trinkijeri.