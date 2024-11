Posle utakmice se pravio fin, bio je "šokiran" i rekao da ga je Androić provocirao celu utakmicu!? (sigurno je to čuo i video pored 20.000 ljudi), a provocirao je i srpske novinare pitajući ih jesu li navijači ili predstavnici medija.

- Ovo je drugi put da me kraj linije uči kako da budem tener. Prvi put se desilo kad je bio u Himkiju. Neću nijednom treneru da dozvolim da mi govori šta moram da radim sa svojim timom. To je neprihvatljivo - rekao je tada Jasikevičijus.

- Želeo bih da kažem nešto u vezi sa ponašanjem protivničkog trenera. Šta god da se dogodi tokom utakmice, ja sam imao jednu tehničku grešku. Pokušao sam da mu pružim ruku na kraju utakmice, on nema nimalo poštovanja. Napao me je. Samo želim da svi to znaju - rekao je Barcokas.