- Morao bi da krenem hronološki. Na mejl Arene je stigla poruka iz Evrolige u vezi organizacije Fajnal fora za 2025, 2026. i 2027. godinu. U kontaktu sa državom, jer Republika Srbija stoji iza ovoga, ne Grad Beograd već Republika Srbija, u roku od jednog dana dobili su odgovor da je Srbija zainteresovana za sva tri Fajnal fora. Mi smo prvo u to ušli sa idejom da bude jedan od naredna tri, jer tako dozvoljava Statut. Ali, pošto Abu Dabi hoće da bude tri puta zaredom, morao bi da se menja Statut. Tada smo i mi rešili da bismo hteli kao košarkaški grad i država da budemo tri puta zaredom domaćini. Odgovorno tvrdim, Republika Srbija je ponudila najviše novca u istoriji Fajnal Fora i niko u Evropi, nijedan grad ne bi dao toliki novac. Republika Srbija stala je iza te aplikacije i bila je suma od koje se počinje, nije bilo bidovanja. Mi smo jedini mi aplicirali za F4 za naredne tri godine. Prihvaćeni su apsolutno svi uslovi koje je tražila Evroliga, koji su jako kompleksi i nikada ranije nisu bili takvi.

On je istakao da se iza svega krije kompanija IMG koja želi da se turnir odigra upravo u Abu Dabiju.

- Novi domaćin Fajnal fora objavljuje se krajem juna ili početkom jula. Sada je decembar. Šta se dogodilo u međuvremenu? Da je IMG, kompanija koja ima ugovor sa Evroligom do 2026. godine forsira da Abu Dabi bude domaćin sve tri godine, verovatno jer je detektovala veliki novac na Bliskom istoku. Sve to je bilo dosta oholo i bezobrazno, bez obzira na Statut.

Šta se desilo? Naišli su na otpor klubova. Ne žele da se finale evropskog takmičenja igra u Abu Dabiju, to je kao kad bi se finale Lige šampiona u fudbalu igralo u Rijadu ili Dubaiju. Time se gubi smisao. Ako FIBA i Evroliga žele da razvijaju košarku u tim krajevima, nema problema. Ali, nemojte da se košarka razvija u ta dva dana, to nije moguće. Radi se samo o novcu - zaključio je on.