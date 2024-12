- Znao sam da će u jednom trenutku Partizan početi da igra vrhunski i da dobija velike utakmice. Po meni u Partizanu najvažniji čovek je trener. Uvek imam specifičan pogled ka crno-belima, uvek će biti moj klub. I znam da nema niko bolji od Željka za taj klub. Imali su težak period i teške poraze, ali sam odmah video da se tamo nešto konstruiše, gradi. Trebalo je samo da dođe do jedne velike utakmice i da to počne da ide svojim tokom”, kaže Trinkijeri i zatim objašnjava zašto je bio uveren u derbi pobedu Obradovićevog tima. „Zvezda je u tom trenutku igrala fantastično i svi su mislili ‘Evo, biće to jedan dobar zalogaj’. Bila je domaćin, igrala fantastično, imala sve – veliki roster, iskustvo, domaće igrače koji su igrali milijardu derbija. Svi, cela Evropa, pazi i moja svlačionica, nema ko tako nije mislio. I samo sam rekao ‘OK, ti ćeš večeru, ti ćeš važnu bocu vina, ti ćeš drugu večeru’. I svi pali. Lagano. I sad nemam mesta gde da stavim vino.

- Iskreno da ti kažem, ne znam da li ću uspeti. Jer, svaki drugi dan pričamo o Partizanu. Kad si bio igrač ili trener crno-belih, to nikad ne ide iz tebe. Kad da igram protiv Partizana i kad mi navijači pokažu onako poštovanje izuzetno mi je teško da vodim tu utakmicu. Sa druge strane, još mi je teže kad znam koliko je to dobar tim. Beograd zna mnogo da ti da, ali i da zauzvrat puno traži. U miru sam sa samim sobom, znam koliko će mi biti teško, ali znam i koliko mi je drago da dođem u Arenu.

- Imaju mnogo sličnosti, opet jako su različiti. Na Balkanu je sve vatra, sve do smrti i sve sad, danas i ovde. Ta strast, ludost, taj pritisak… Recimo da je i Grčka deo Balkana. Samo tamo je takav pritisak i strast. Nema postoji ništa drugo, danas je košarka, utakmica, važna utakmica, derbi i to je životno važno. Dođe 20, 25 hiljada ljudi”, slikovito kao i uvek kaže italijanski stručnjak, pa nastavlja: „Ovo je baltička zemlja, hladno je i nije tako vatreno, ali ista je ljubav, ogromna ljubav prema ekipi. I ta ljubav, svakodnevna, čak i kad si loš me podseća na Partizan. Za nju moraš da se trudiš, da se bacaš, žrtvuješ telo, srce i dušu za ekipu i na kraju ako nisi bio dovoljno dobar, sve će ti oprostiti. Da bi se to desilo moraš da se bacaš u vatru - zaključio je Trinkijeri.