- Svi znate koliko je za mene posebno gostovanje u Beogradu. Dodajmo da je Partizan tim koji je u velikom naletu. Pobedili su dve uzastopne utakmice uz sjajne defanzivne i ofanzivne elemente. Njihovi navijači prave naelektrisanu atmosferu poritv svakog rivala. Sve to kada uzmete u obzir, shvatate koliko težak posao nas čeka. Sa druge strane, posle najgoreg poluvremena koje smo imali protiv Baskonije, pregurpisali smo se i pokušali smo da sagledamo greške koje smo pravili. To naravno ne znači da ih nećemo ponovo napraviti, možda i hoćemo. Borićemo se u Beogradu, ali tamo je svakome teško. Mi nismo izuzetak. Moramo biti pametni, strpljivi i spremni da patimo. Moramo biti u stanju da budemo u zaostatku duže od dva minuta i samo onda kada budemo fizički i mentalno u utakmici bićemo u stanju da pariramo - rekao je Trinkijeri.

-Taktičke stvari su uvek sekundarne. Samo su jedna stvar od mnogih, ali je najvažnije da su igrači počeli da razumeju jedni druge. Prema mom mišljenju, imaju neverovatan roster. Imaju širok izbor igrača na spoljnim linijama i nekoliko igrača sa drugačijim karakteristikama. Imaju atletski jake defanzivce, šutere, igrače koji mogu da igraju "jedan na jedan". Činjenica da je NBA igrač Dvejn Vašington ispao iz rotacije vam dovoljno govori koliku dubinu ima Partizan. Mislim da su oni definitivno kandidati za plej-of. Izgubili su nekoliko utakmica sa malom razlikom. Što se nas tiče, mi smo krenuli dobro, ali sada smo u problemu. Da li me to izennađuje? Ne. Naravno da bih voleo da se to nije desilo, ali i dalje smo u igri, guramo napred. Do sada smo imali smao dve loše utakmice, ali to nije zbog toga što se tim nije trudio - dodao je Andrea.