"To šuškanje postaje izvesno, da će taj igrač doći uskoro u Beograd na preglede jer je imao tešku povredu ramena. On je levoruk, a u pitanju je desno rame. Ta teška povreda je rešavana i operativno, tako da mora da prođe preglede. Radi se o dobrom i iskusnom igraču. Ako prođe sve te preglede, po sistemu da može da bude odmah angažovan, kad kažem odmah to znači da igra vrlo brzo, a ne da ga mi lečimo što smo, nažalost, radili sa Tompkinsom prošle godine. Ali to nam se vratilo, Tompkins je sjajan čovek, sjajan igrač i odradio je posao. To je procena ljudi koji se time bave u klubu", rekao je Čović koji je, podsetimo, napustio Zvezdu kako bi obavljao ulogu prvog čoveka KSS.