"Čestitam Partizanu, teška utakmica, mnogo kontakta i verujem da smo odigrali više nego solidnu utakmicu i to nije bilo dovoljno, a odmah ću reći zašto. Malo detalja o kojima nismo vodili računa i to nas je koštalo utakmice. U našem teškom moemntu nismo odustali i imali momentum i dve loše odluke pa se sve promenilo. Da ovde pobedite morate da budete savršeni, a mi to nismo bili. Moramo mnogo toga da ispravimo, a pre svega emocije da ih kontrolišemo kada ne idu stvari kako smo zamislili i da to ne utiče na narednu utakmicu. Mladi smo za ovu arenu, ekipu, navijače...", rekao je Trinkijeri, a potom se osvrnuo i na emotivan početak meča kada je zaplakao.